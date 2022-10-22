إيطاليا..ميلوني ستتحد مع برلسكوني وسالفيني لتشكيل حكومتها

إيطاليا..ميلوني ستتحد مع برلسكوني وسالفيني لتشكيل حكومتها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كلَّف الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، رئيسة حزب “فراتيلي ديتاليا” (أخوة ايطاليا) اليميني المتطرف، وأول رئيسة وزراء في إيطاليا، جورجيا ميلوني، تشكيلَ الحكومة.وعلى الرغم من الخلافات والصراعات السياسية الداخلية، فإنّ اليمينيين توحّدوا من أجل تولي منصب الحكومة الإيطالية الجديدة. واجتمعت ميلوني بالرئيس، امس الجمعة، إلى جانب زميليها القياديَّين في الكتلة اليمينية، وهما زعيم “حزب العصبة”، ماتيو سالفيني، وزعيم حزب “فورتسا إيطاليا” سيلفيو برلسكوني.ومن المقرر أن تعلن ميلوني تشكيلة حكومتها الليلة، وتمثل من أجل التصويت على الثقة في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل .ويتوقع أن تتحد ميلوني مع برلسكوني وسالفيني لتشكيل الحكومة الجديدة. وستكون أولويتها معالجة أزمة تكاليف المعيشة التي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة.ومن المرجَّح أن يكافح فريق ميلوني الجديد للتوفيق بين الوعود الانتخابية، التي قطعها بشأن الرواتب التقاعدية، والتخفيضات الضريبية والواقع الاقتصادي، وخصوصاً مع توقعات كبيرة بحدوث ركود في العام المقبل.وأشار القادة الأوروبيون إلى أنّهم مستعدون للعمل مع حكومة ميلوني. وفي ختام المجلس الأوروبي في بروكسل، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس: “نحن جميعا معاً كدول أوروبية داخل الاتحاد الأوروبي، وفي كل مرة يحدث فيها تغيير في أي حكومة أوروبية، فإنّ ذلك لا يمكن أن يغير العلاقات الجيدة التي لدينا مع الدول الأعضاء الأخرى، أو على سبيل المثال، تلك التي لدينا بين ألمانيا وإيطاليا”.بدوره، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: “أنا مستعد للعمل مع ميلوني”.ويزور ماكرون روما، يومي الأحد والإثنين، من أجل لقاء الرئيس الإيطالي ماتاريلا والبابا فرانسيس. ومن المرجح أن يلتقي ميلوني أيضاً.

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