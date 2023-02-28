ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على تمرير قانون “سانت ليغو” الانتخابي ودعم فصائل المقاومة

ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على تمرير قانون “سانت ليغو” الانتخابي ودعم فصائل المقاومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد ائتلاف إدارة الدولة، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري.وذكر مكتب العامري في بيان ، أن “الاجتماع  كان بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.وأضاف، كما بحث تعزيز موقف الائتلاف في تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي ومشاريع القوانين التي تخدم بقاء القوى المتنفذة في السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم فصائل المقاومة الإسلامية.

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