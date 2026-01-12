ائتلاف التنمية: السوداني تنازل للمالكي لرئاسة الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، اليوم الاثنين، أن رئيس الائتلاف محمد شياع السوداني، تنازل عن الترشيح  لمنصب رئيس الحكومة، لصالح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما كشف عن تشكيل “الكتلة النيابية الأكبر” بين الائتلافين.وقال المسلماوي في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي اتخذ قرارا بتخويل السوداني والمالكي، للاتفاق على تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، وحصل أكثر من لقاء واجتماع بينهما لمناقشة البرنامج الحكومي والتحديات القادمة، ولذلك قررنا وقيادة الائتلاف الإعمار والتنمية وبالإجماع (قيادات وأعضاء) بتنازل السوداني عن ترشيحه لصالح المالكي”.وأضاف أن “القرار جاء لفك الجمود في مسألة اختيار مرشح الإطار لرئاسة الحكومة والالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولعدة أسباب أخرى، من بينها حرصنا على مصلحة العراق”، مبينا أن “الأسماء التي تضمنتها قائمة المرشحين هي اسماء مغمورة ولا يمكن تسميتها لهذا المنصب المهم، والذي يعد أعلى سلطة تنفيذية في البلاد”.

