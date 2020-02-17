ائتلاف العبادي:الحلبوسي تمادى في طموحاته السياسية

ائتلاف العبادي:الحلبوسي تمادى في طموحاته السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو ائتلاف النصر احمد الحمداني، الاثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ”عدم احترام” إرادة الشعب العراقي، مشيرا إلى أنه تمادى في طموحاته السياسية.وقال الحمداني في تصريح  صحفي، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يبحث عن مغانم ومكاسب بشكل علني والبلد يحترق وكأنه لا يوجد هناك تظاهرات ودماء من اجل الوطن”، معتبرا أن “الحلبوسي تمادى في تصرفاته امام الشعب”.وأضاف، أن “تحالف القوى يطمح الى توسعة نفوذه في حكومة علاوي على حساب المكونات الأخرى”، داعيا علاوي إلى “عدم الرضوخ لهذه الرغبات والشروط التي للاسف اصبحت واضحة ومحرجة لحكومة علاوي “.وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف  اعتبرت في تصريح سابق ، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حقق نجاحا في إيجاد شرخ بين القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية, مرجحة حصوله على الأصوات الكافية لتمرير حكومته. 

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