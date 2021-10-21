ائتلاف العبادي:المفوضية زورت النتائج الانتخابية

ائتلاف العبادي:المفوضية زورت النتائج الانتخابية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الخميس، عن الطريقة التي زورت فيها الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقالت القيادية في الائتلاف النائب السابق، ندى شاكر جودت، في تصريح صحفي، إن “الانتخابات البرلمانية المبكرة، زورت من خلال (آلية)، وهي ان كل مركز انتخابي يوجد به من 5 الى 6 محطات انتخابية يقومون بأخذ محطة واحدة بشكل عشوائي ويعمموها على جميع المراكز الانتخابية”.وبينت أنه “كان من المفترض أن تؤخذ جميع المراكز والمحطات وتفرز بشكل صحيح وليس بهذه الشكل والقباحة يتم التلاعب بالأصوات”.وأوضحت أن “مراكز الاقتراع منعت مراقبين الكيانات من التواجد داخل المحطات وهناك مراقبين تم طردهم من قبل الشرطة، وكل هذه ادلة تثبت وجود تلاعب وتزوير خطير في النتائج”.

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