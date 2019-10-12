ائتلاف العبادي:تعليق نواب تحالف سائرون لعضويتهم في البرلمان هروباً من المسؤولية

ائتلاف العبادي:تعليق نواب تحالف سائرون لعضويتهم في البرلمان هروباً من المسؤولية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت النائبة عن ائتلاف “النصر”، ندى شاكر جودت، السبت (12 تشرين الأول 2019)، تعليق نواب تحالف “سائرون” لعضويتهم في البرلمان، هروباً من المسؤولية.وقالت جودت في حديث  صحفي، ان “الفساد وصل الى أعلى مستوياته حتى أصبح بيع المناصب علنياً”، مبينة ان “العقود والمشاريع تباع وتشترى ايضا بشكل علني”.وأضافت، أن “الشارع لا يتحمل ما يحصل ومن الممكن ان يثور وينتفض من جديد، على اعتبار انه فقد الأمل بالنظام الحالي”، مؤكدة أن “ما حصل في ثورة الجياع يجب ان لا يمر مرور الكرام لذا على القوات الامنية عرض نتائج التحقيق امام الرأي العام، لإدانة المقصرين”، على حد تعبيرها.ولفتت الى أن “تعليق تحالف سائرون عضويته لن يجدي نفعا، وربما يكون هروبا من المسؤولية، على اعتبار ان الجميع يجب ان يحضر اليوم الى جلسات المجلس من اجل الضغط على الحكومة”.وأعلن نواب كتلة “سائرون” النيابية، الجمعة (4 تشرين الأول 2019)، تعليق عضويتهم في البرلمان استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.قبلها، وفي اليوم نفسه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نواب “سائرون” الى تعليق عضويتهم لحين صدور برنامج حكومي يرضي الشعب، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في بغداد والمحافظات الجنوبية في بداية شهر تشرين الاول الجاري.

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