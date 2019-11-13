ائتلاف العبادي:تغيير الحلبوسي ضرورة وطنية

ائتلاف العبادي:تغيير الحلبوسي ضرورة وطنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف النصر احمد الحمداني، الأربعاء، أن تغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة ملحة بسبب “ميوله السياسية” وخضوعه لرغبات رؤساء الكتل.وقال الحمداني في تصريح  صحفي، إن “استبدال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ضرورة ملحة ومطلب شعبي مهم كونه جامل الحكومة واخفاقاتها ولم يقم بواجبه كرئيس للبرلمان”.وأضاف أن “ميول الحلبوسي السياسية واضحة من خلال تعيين عدد كبير من أبناء عشيرته وهذا هو عمق المحاصصة والحزبية”، مطالبا الكتل السياسية بـ”موقف موحد واستبداله بشخصية اكثر ادارة والتزاما”.وكان رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية هاشم الكندي اتهم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمحاولة “ركوب موجة التظاهرات” الاخيرة مشيرا إلى أن الحلبوسي يسعى لـ”استغلال” التظاهرات من اجل تنفيذ مخطط لصالح المشروع الإيراني.

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