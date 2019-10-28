ائتلاف العبادي:جمع تواقيع لإقالة حكومة عبد المهدي

ائتلاف العبادي:جمع تواقيع لإقالة حكومة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف النصر، الاثنين، عزمه على جمع تواقيع لاقالة حكومة عادل عبد المهدي خلال جلسة اليوم، مبينا ان البرلمان مطالب بانهاء التظاهرات واسكات الشارع عبر محاسبة الحكومة.وقالت النائبة الائتلاف ندى شاكر جودت في تصريح  صحفي،  ان “طلب اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم قبل شهر من قبل الائتلاف الا ان رئاسة البرلمان اكدت عدم جواز الاقالة دون الاستجواب وقد تم تسليم كتاب الاستجواب بالفعل وتم تحريك الملف”.واضافت جودت، ان “الاطراف السياسية ماضية بقرار انهاء حكم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب اخفاقه في ملف محاربة الفساد وانهاء معناة المواطنين “.واشارت الى ان “البرلمان ملزم بانهاء التظاهرات والاستجابة لمطالب المتظاهرين باكمال نصابه اليوم لاقرار حزم اصلاحية “.

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