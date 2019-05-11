ائتلاف العبادي:س”نذهب للمعارضة”مع كتل سياسية أخرى

ائتلاف العبادي:س”نذهب للمعارضة”مع كتل سياسية أخرى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف “النصر”، بزعامة حيدر العبادي، السبت، عن قيامه بدراسة الذهاب الى المعارضة، مع عدد من الكتل والأحزاب السياسية.وقال القيادي في الائتلاف، النائب فالح الزيادي، في حديث صحفي، إن “ائتلاف النصر وغيره من الكتل القريبة الى الجهة المعارضة لم تتخذ حتى هذه اللحظة قرارا نهائيا بالتوجه نحو المعارضة السياسية، لكنها لازالت تدرس الخيار”.وأضاف الزيادي، أن “زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي أجرى مفاوضات مع غالبية الكتل السياسية سواء كانت في تحالف الإصلاح والاعمار او تحالف البناء، وتم مناقشة الذهاب الى المعارضة، لكن لغاية الآن نحن قيد دراسة هذا الخيار، ولم نتخذه، فالحوارات مستمرة مع بعض الاطراف”.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، محمد شياع السوداني قد اكد، الاثنين (6 أيار 2019)، عدم وجود كتلة سياسية جادة في تبني اسلوب المعارضة.وقال محمد شياع السوداني، في حديث ، أنه “لا توجد كتلة سياسية جادة في تبني اسلوب المعارضة”، مبيناً أن “كل الكتل سيتم ارضائها بإعطائها الحصص من المناصب والدرجات الخاصة وغيرها”.وأضاف السوداني، أن “الحكومة الحالية شكلت وفق نظام المحاصصة، وما تبقى من مناصب سوف توزع بنفس طريقة توزيع الوزارات، والكل سيأخذ حصته”، لافتاً إلى أن “المعارضة مجرد تهديد للحصول على مكاسب”.

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