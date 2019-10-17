ائتلاف العبادي:عبد المهدي أعطى الكرد أكثر من حقهم

ائتلاف العبادي:عبد المهدي أعطى الكرد أكثر من حقهم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو ائتلاف النصر احمد الحمداني، الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعطى الكرد أكثر من حقهم منذ توليه الحكومة حتى الان.وقال الحمداني في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خدم الكرد ومنحهم اكثر من استحقاقهم وللاسف اهمل مطالب الناس والشعب الذي انهكته المعاناة”.وأضاف، أن “تغيير بعض وزراء الحكومة غير كاف الا بإعطاء الحقوق لأهلها وانهاء التعامل السياسي الغزلي مع اقليم كردستان الذي استنزف ميزانية الدولة بسبب سياسة عبد المهدي”.

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