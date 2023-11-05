ائتلاف العبادي:فصائل الحشد” المقاومة” غير مرتبطة بالحكومة وقصفها للقوات الأمريكية طبيعي جداً!

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
المرصد السوري:دعم “المقاومة الإسلامية في العراق”من قبل الحرس الثوري لاستمرار قصف مواقع الجيش الأمريكي
السوداني:المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته تجاه أهالي غزة ومشتركاتنا السياسية والاقتصادية والأمنية مع إيران قوية
خطاب الأجندة الإيرانيّة
حفلة القتل في غزة مَن يديرها؟
تحالف الانبار:الحلبوسي سخر موارد الحكومة لمرشحي حزبه الانتخابية
-
- عربية ودولية
صحة غزة: أكثر من (34425) بين قتيل وجريح في القطاع
إسرائيل ترفض “الهدنة الإنسانية” في غزة بدعم أمريكي
غوتيريش:أشعر بـ”الرعب”جراء قيام الكيان الصهيوني باستهداف سيارات الإسعاف في غزة
المقاتلون الفلسطينيون يكثفون هجماتهم على الجيش الإسرائيلي في غزة
مغادرة عشرات الأجانب والجرحى الفلسطينيين غزة باتجاه مصر
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
السوداني:المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته تجاه أهالي غزة ومشتركاتنا السياسية والاقتصادية والأمنية مع إيران قوية
أكثر من (997) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
الطاقة الأمريكية:أكثر من (7) ملايين برميل نفط حجم الصادرات العراقية لبلادنا خلال الشهر الماضي
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل حكومة السوداني
شراكة اقتصادية استراتيجية بين الإمارات وأربيل
-
- رياضية
- تحقيقات
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السوداني:المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته تجاه أهالي غزة ومشتركاتنا السياسية والاقتصادية والأمنية مع إيران قوية
كلاوات صدرية بنكهة إيرانية..الصدر يطالب بعض الدول العربية بفتح الحدود لميليشياته للوصول إلى فلسطين!
نيجيرفان في باريس لاستمرار حلب الخزينة العراقية ودعم بيشمركة حزب بارزاني
نائب:رئيس الحكومة ووزير الخارجية لايحترمان سيادة العراق ولا قرارات المحكمة الاتحادية
السوداني لوزير إيراني ..”إحنة بخدمتكم”
-
- اذاعة INN