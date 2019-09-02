ائتلاف العبادي:فضائيين وسراق في الحشد الشعبي

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف النصر، فالح الزيادي، الإثنين (2 أيلول 2019) إن ائتلافه كان وما يزال يحارب “المنتفعين” من الحشد الشعبي، فيما أكد أن رئيس الائتلاف حيدر العبادي، استطاع الكشف عن أعداد الفضائيين في الهيأة.وذكر فالح الزيادي، في حديث صحفي، ان ” العبادي ليس لديه أي مشكلة مع الحشد الشعبي، وهو أول من نادى وأصدر أمراً ديوانيا بدمج الحشد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية”، مشيراً إلى أن العبادي “قائد النصر الحقيقي”.ورأى الزيادي، أن “فترة العبادي كانت فترة ذهبية بالنسبة للشعب العراقي والمؤسسة العسكرية، واستطاع الكشف عن اعداد الفضائيين في مؤسسة الحشد الشعبي، وعن الشخصيات التي تنتحل اسم الحشد”.وتابع النائب عن ائتلاف النصر، أن “العبادي وائتلافه كانا وما يزالان يحاربان المتطفلين والمنتفعين من الحشد الشعبي”، مشدداً على ضرورة “التمييز بين الحشد الذي ناضل وقاتل في سبيل الوطن، وبين من استغل الفتوى لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية”.