ائتلاف العبادي:لا صحة لعقد جلسة برلمانية ليوم غد الثلاثاء
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الاثنين،عدم وجود أي جلسة مرتقبة لمجلس النواب يوم غد الثلاثاء.وقال الرديني، في حديث صحفي، إنه “حتى الساعة لا توجد أي بوادر لعقد جلسة مرتقبة لمجلس النواب العراقي يوم غد الثلاثاء، بسبب عدم وجود توافق سياسي على ذلك ما بين القوى السياسية”.وبين الرديني أن “عودة جلسات مجلس النواب العراقي، مرهونة بالوصول الى تفاهمات واتفاقات ما بين القوى السياسية لحل الازمة، خصوصاً التفاهم مع التيار الصدري حول ذلك”.