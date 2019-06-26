ائتلاف العبادي : تحالف الإصلاح انتهى بعد خروج الحكيم

ائتلاف العبادي : تحالف الإصلاح انتهى بعد خروج الحكيم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الأربعاء، أن تحالف الإصلاح والاعمار لم يعد له وجود بعد خروج عمار الحكيم من رئاسته، مشيرا إلى ان ائتلافه ضمن المعارضة الحالية.وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب فلاح الخفاجي في تصريح  صحفي ان “تيار الحكمة هو من كان يدير تحالف الإصلاح ماليا وإداريا وبخروج زعيمه عمار الحكيم منه فان تحالف الاصلاح لم يعد له اي وجود واقعي”.واضاف الخفاجي، ان “ ائتلاف النصر حاليا ضمن المعارضة البناءة التقويمية ولا يحاول الحصول على اي منصب او مغانم سياسية سوى مراقبة الحكومة وتنفيذ برنامجها”.وبشأن مصير رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي السياسي ذكر الخفاجي ان “العبادي هو زعيم سياسي يدعم العملية الديمقراطية في البلد وهو مستمر في عمله دون اي توقف”.

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