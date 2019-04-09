ائتلاف العبادي: سنعود قريباً إلى بيت “الدعوة”

ائتلاف العبادي: سنعود قريباً إلى بيت “الدعوة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الثلاثاء، عن وجود حوارات مستمرة مع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي بهدف التحالف معه، مؤكدا وجود ملتقيات كثيرة تؤهل الائتلافين للاندماج بكتلة واحدة.وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت في تصريح صحفي لها اليوم، إن “هناك حوارات مستمرة منذ من اجل التحالف مع ائتلاف دولة القانون”، مؤكدة أن “ائتلاف النصر لديه تقارب مع دولة القانون منذ تأسيسه”.وأضافت جودت، أن “هناك ملتقيات كثيرة تؤهل ائتلاف النصر ودولة القانون للاندماج”، مرجحة “انضمام جميع كتل ائتلاف النصر للتحالف المرتقب مع ائتلاف دولة القانون”.وكان القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري أكد، امس الاثنين، أن ائتلافي دولة القانون برئاسة نوري المالكي والنصر برئاسة حيدر العبادي قد يندمجان في اية لحظة، فيما أكد اجتماع للحزب بحضور المالكي والعبادي مساء امس.فيما أكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، أن الفرصة مؤاتية لاندماج ائتلافي دولة القانون برئاسة نوري المالكي والنصر برئاسة حيدر العبادي بعد “زوال تأثير” تحالفي البناء والإصلاح، مشيرا إلى أن التفاهمات موجودة منذ فترة بهذا الخصوص.

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