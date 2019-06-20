ائتلاف العبادي يحذر من سيطرة الأحزاب ومليشياتها على مؤسسات الدولة

ائتلاف العبادي يحذر من سيطرة الأحزاب ومليشياتها على مؤسسات الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الخميس، من دولة عميقة جديدة، تكون اعمق من الدولة العميقة الحالية، من خلال سيطرة جهات على ملف الدرجات الخاصة.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في بيان ، إن “ائتلاف النصر، مع انهاء ملف الدرجات الخاصة بأسرع وقت ممكن، وليس مع تأجليه، لكن يجب حسمه وفق ضوابط المهنية والكفاءة، واختيار شخصيات بعيدة عن الاحزاب وسطوتها، وتكون شخصيات من أبناء المؤسسة او الدائرة”.وبين السنيد، أن “هناك جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة، من أجل انشاء دولة عميقة جديدة، تكون اعمق من الدولة العميقة، الحالية، ولهذا يجب الحذر من هذه الخطوات، فلا يمكن جعل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين بيد جهات سياسية متنفذة”.

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