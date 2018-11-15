ائتلاف العبادي يرفض ترشيح الفياض والجبوري لوزارتي الدفاع والداخلية

ائتلاف العبادي يرفض ترشيح الفياض والجبوري لوزارتي الدفاع والداخلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف ” النصر” بزعامة حيدر العبادي، اليوم الخميس، رفضه لترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية وسليم الجبوري لوزارة الدفاع.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في حديث صحفي له اليوم: ان “تحالف النصر لم يقدم اي مرشح لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي” ، مضيفاً ” لكن ضغوط مورست على عبد المهدي في عملية اختيار الكابينة الوزارية “، مبينا اننا “عتبنا على عبد المهدي بسبب اختلاف معيار اختيار الوزراء”.وبين السنيد ، ان ” تسمية الفياض والجبوري للوزارات الامنية مسرحية وكذبة على الشعب العراقي”، مؤكدا ان ” الفياض والجبوري لن يمررا بالبرلمان بفيتو من اغلب القوى السياسية”.

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