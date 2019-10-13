ائتلاف العبادي يطالب بإحالة ملف التحقيق بقتل المتظاهرين إلى القضاء

ائتلاف العبادي يطالب بإحالة ملف التحقيق بقتل المتظاهرين إلى القضاء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت القيادية في ائتلاف النصر النائبة ندى شاكر جودت، الأحد، إحالة ملف التحقيق مع الجهات الأمنية التي تسببت بقتل المتظاهرين إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.وقالت جودت في تصريح صحفي، إن “الكثير من اللجان التي شكلت في العراق كانت نهايتها التسويف والمماطلة وعدم اطلاع الشعب والرأي العام على نتائج التحقيق”، مبينة أن “الملف لابد أن يحال إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ويحقق بنفسه مع الجهات الأمنية التي اعطت الأوامر بقتل المتظاهرين وأمام الراي العام والشعب”.وأضافت أن “هناك علامات استفهام كثيرة حول مجريات الأحداث”، مشيرة إلى أن “الجميع يتحدث عن عدم إعطاء أوامر لقتل المتظاهرين”.وأكدت جودت، أن “هناك صورة مؤلمة وردة فعل من قبل الشعب العراقي تجاه استخدام العنف من قبل الحكومة تجاه حملة الشهادات”.

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