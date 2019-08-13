ائتلاف العبادي يطالب عبد المهدي بفرض هيبة الدولة على جميع أجزاء العراق

ائتلاف العبادي يطالب عبد المهدي بفرض هيبة الدولة على جميع أجزاء العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد، الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، من التفريط بـ ’’مكاسب’’، حققها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في المناطق التي تعرف اعلامياً بـ”المتنازع عليها”، بين بغداد واربيل وذلك تعليقاً على معلومات اشارت الى تحرك قريب بين بغداد واربيل لنشر قوات مشتركة في تلك المناطق لانهاء “الفراغ الامني” فيها.وقال السنيد، في حديث صحفي، إن “على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وجميع القوى السياسية، الحذر من التفريط بالمكاسب والانجازات، التي حققها حيدر العبادي في المناطق المتنازع عليها، من خلال فرض هيبة الدولة وسلطة القانون في تلك المناطق، واعادة الوضع الطبيعي اليها وحفظ استقرار امنها الاجتماعي”.وبين، أن “القوى الوطنية، لن تقبل بان يفرط عبدالمهدي او اي جهة اخرى بالمكاسب والانجازات التي حققها حيدر العبادي في المناطق المتنازع عليها، وسنقف بوجه اي محاولات من أجل ذلك”.وكشفت وزارة البيشمركة، الإثنين، 12 آب، 2019، عن خطوة تبحثها مع بغداد بشأن أمن المناطق المتنازع عليها.وقال وزير البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، شورش إسماعيل، خلال زيارة آخر نقطة لقوات البيشمركة في حدود كرميان بمنطقة كوكس بين كلار وجلولاء، في مؤتمر صحفي  انه “بعد العيد سنحاول التباحث مع بغداد للتقدم وملء الفراغ الامني في المنطقة، خاصة بعد مقتل اربعة من البيشمركة والاسايش في هجوم لمسلحي داعش”.وأوضح ان هذه الخطوة “حتى نتمكن من ملء الفراغ الامني في حدود المناطق المتنازع عليها”، مبينا “لأن هذا الفراغ اعطى فرصة ذهبية لمسلحي داعش للتحرك والقيام باعمال ارهابية”.وكان تنظيم داعش شن هجوما بأسلحة القنص على نقطة مرابطة لقوات الامن الكردية، في منطقة كولجو بين جلولاء وكريمان، ليل الأربعاء (31 تموز 2019)، اسفر عن مقتل 4 عناصر واصابة 4 آخرين من الاسايش والبيشمركة، من بينهم مسؤول اسايش المنطقة.وقرر مجلس وزراء اقليم كردستان، الثلاثاء 30 تموز 2019، تشكيل لجنتين للتفاوض مع بغداد بشأن القضايا المالية والنفطية والمناطق المتنازع عليها بين الطرفين.

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