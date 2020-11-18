ائتلاف العبادي يعلن تأييده لإقالة الحلبوسي

ائتلاف العبادي يعلن تأييده لإقالة الحلبوسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاربعاء، انه يؤيد اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما اشار الى انه يتطلع الى اعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية.وقال المتحدث عضو الائتلاف والمتحدث باسمه احمد الوندي في حديث  صحفي، ان”ائتلاف النصر اليوم مع اقالة الحلبوسي وتعيين بديلا عنه يتسم بالحيادية الغائبة حاليا من قبل رئيس البرلمان الحالي”، مبينا”عدم وجود المهنية لدى الحلبوسي في ادارة الازمات داخل المؤسسة التشريعية”.واضاف: “نتطلع ان تكون هناك توافقات وتفاهمات سياسية فيما يصب في المصلحة الوطنية وما ينوافق مع المرحلة الحالية للتهيئة الى الانتخابات المقبلة وايضا التهيئة الى ارضية امنة في كل المحافظات العراقية من اجل ان نعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية والانتخابية واخراج وجوه معبرة عن احتياجات الشعب”.واعلنت الجبهة العراقية برئاسة اسامة النجيفي، جمع تواقيع نيابية لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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