ائتلاف القانون: الحكومة المقبلة توافقية برفض المالكي من قبل الصدر

ائتلاف القانون: الحكومة المقبلة توافقية برفض المالكي من قبل الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، الاربعاء، إن إقصاء شخصيات من الإطار التنسيقي والقبول بغيرها لا تنطبق على حكومة الأغلبية .وقال المالكي في تصريح  صحفي، إن “رفض التيار الصدري لشخصية معينة من الإطار التنسيقي والقبول بغيرها لا يشكل حكومة أغلبية وإنما تطبيق مبدأ التوافقية “مشيراً إلى أن “رفض شخص والقبول بغيره قريبة من التوافق وبعيدة عن الأغلبية “.وأضاف أن “مبادرة الوفد السني والكردي إلى الحنانة كانت تحمل أيضا مبدأ التوافقية والمشاركة الوطنية “مبيناً أن “الحكومة المقبلة قريبة من التوافقية “.

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