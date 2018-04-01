ائتلاف القانون للعبادي:إذا تؤمن بمشروع الأغلبية ستكون من آل بيت المالكي!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن ائتلاف دولة القاون برئاسة نوري المالكي، الأحد، أن شرطه الوحيد للتحالف مع ائتلاف “النصر” برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي هو “ايمانه” بمبدأ الاغلبية السياسية، مؤكدا أن الأغلبية تمنح رئيس الوزراء “الحرية الكاملة” في اختيار كابينته الحكومية.وقال النائب عن الائتلاف كامل الزيدي في تصريح صحفي له اليوم، إن “الاقرب لائتلاف دولة القانون للتحالف معه بعد الانتخابات النيابية هو من يؤمن بمبدأ الاغلبية السياسية بما فيها ائتلاف النصر”، مشيرا إلى أن “الايمان بالاغلبية السياسية يعني مغادرة مشروع المحاصصة بشكل كامل”.وأضاف الزيدي، أن “الاغلبية السياسية التي يتبناها ائتلاف دولة القانون تمنح رئيس الوزراء الحرية الكاملة في اختيار الكابينة الحكومية واعضاء فريقه الوزاري”، لافتا إلى أن “الاغلبية سينتج عنها ايضا معارضة برلمانية قوية”. وكان النائب عن التحالف الوطني رسول راضي رأى في تصريح سابق ، أن العراق يتجه نحو الاغلبية السياسية لكن نجاحها يتطلب وقتاً، مؤكداً أن المحاصصة لم تجد نفعاً ولا حاجة لاجراء الانتخابات في ظل وجودها.