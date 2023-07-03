ائتلاف المالكي:أبوابنا”مفتوحة” لتشكيل التحالفات السياسية

ائتلاف المالكي:أبوابنا”مفتوحة” لتشكيل التحالفات السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة ائتلاف دولة القانون، الاثنين، انها للحظة ستنزل لانتخابات مجالس المحافظات بمفردها، فيما أشارت الى عدم الممانعة بالتحالف مع أي قوة سياسية بشرط ايمانها بالدولة المدنية وفرض سلطة القانون. وقال عضو الكتلة محمد الزيادي في حديث صحفي، إن “دولة القانون ما تزال تلتقي وتحاور القوى السياسية خاصة قوى الإطار التنسيقي”، لافتا الى انها “للحظة لم تتفق على شكل التحالفات لخوض انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف الزيادي، ان ” ائتلاف دولة القانون ابوابه مفتوحة امام أي قوة سياسية ترغب التحالف معه شرط الايمان بالدولة المدنية وفرض سلطة القانون”.وتابع، ان “الأيام القليلة المقبلة ربما قد تكون حبلى بالمفاجآت”، مشيرا الى ان “كتلة دولة القانون ستنزل للانتخابات بمفردها”.

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