ائتلاف المالكي:أمتناع حكومة الإقليم عن تسليم إيراداتها إلى بغداد سيحرمها من إرسال أي مبالغ لها

ائتلاف المالكي:أمتناع حكومة الإقليم عن تسليم إيراداتها إلى بغداد سيحرمها من إرسال أي مبالغ لها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب منصور البعيجي، الأربعاء، ان امتناع حكومة اقليم كردستان عن تسليم كافة مواردها الى الحكومة الاتحادية سيحرمها من تسلم اي مبلغ من الحكومة الاتحادية خلال العام المقبل وهي تتحمل المسؤولية الكاملة اتجاه شعبنا في الإقليم.وقال البعيجي في بيان ، إنه “بالرغم من حضور الوفد الكردي الى بغداد وهو ليس الوفد الاول او الاخير الذي يأتي الى ان المفاوضات مبهمه ولايوجد الى الان اي اتفاق بشكل نهائي مع الحكومة الاتحادية بالرغم من الهيجان الشعبي بالاقليم الا ان حكومة كردستان لم ولن تسلم عائدتها الامر الذي سيحرمها من تسلم اي مبلغ خلال العام المقبل بسبب عدم التزامها اسوة بالمحافظات الأخرى”.وأضاف أن “على حكومة اقليم كردستان ان تدرك جيدا بدون تسليم عائداتها كاملة الى الحكومة الاتحادية لن تستلم دينار واحد خلال العام المقبل كما حصل بقانون الاقتراض العام الذي صوت عليه البرلمان الذي نص على تسليم حكومة الاقليم وارداتها مقدما ومن ثم تسلم حقها كما تستلم بقية المحافظات الأخرى”.وتابع أن “على شعبنا في الاقليم ان يدرك حقيقة واحدة ان من تسبب بقطع رواتبهم هو حكومتهم التي لاتلتزم بالقانون والدستور وتسلم عائداتها للحكومة الاتحادية كما يحصل مع بقية المحافظات الاخرى بل على العكس ان حكومة الاقليم تصدر النفط وتاخذ اموال الكمارك والمطارات ولانعلم اين تذهب”.وأكد “عدم وجود اي اتفاق مع حكومة الاقليم الى الان بصورة رسمية ولم يتوصل الوفد الى مع الحكومة الاتحادية الى اتفاق نهائي بسبب عدم اذعان حكومة الاقليم الى الحكومة الاتحادية وبذلك حكومة الاقليم هي من تتحمل المسؤولية القانونية والدستورية اتجاه شعبها بسبب عدم التزامها بتسليم عائدتها الى المركز بصورة كاملة اسوة بالمحافظات الأخرى”. 

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