ائتلاف المالكي:أمريكا لاتسمح لشركة سيمنس الألمانية بتطوير المنظومة الكهربائية العراقية

ائتلاف المالكي:أمريكا لاتسمح لشركة سيمنس الألمانية بتطوير المنظومة الكهربائية العراقية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر , السبت , ان الاتفاقية الجديدة بين الحكومة العراقية وشركة سيمنس الألمانية ستواجه ضغوطات أميركية جديدة، مشيرا الى ان تلك الضغوط تتطلب توحيد المواقف السياسية. وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية طويلة الأمد مع شركة سيمنس الألمانية خطوة بالاتجاه الصحيح الا انها ستواجه من جديد ضغوط أمريكية لأجل عدم المضي بها كما حصل لمذكرات تفاهم ابرمتها الحكومات السابقة ولم تستطيع تنفيذها لاسباب سياسية “. وأضاف ان “المضي في تنفيذ مذكرة التفاهم مع شركة سيمنس المتخصصة في مجال الكهرباء بحاجة الى توحيد الإرادة السياسية الوطنية بمواجهة الضغوط الامريكية خاصة واننا نعرف بان هناك قوى ثلاث منقسمة بالتوجه منها مع الولايات الامريكية قلبا وقالبا وأخرى ضد الامريكان ومتمثلة بقوى المقاومة والأخرى لا مع او ضد وهي قوى لازالت غير مؤثرة”.ولفت جعفر الى أن “خطوة حكومة  السوداني الأخيرة بتوقيع المذكرة لربما قد حصلت على ضوء اخضر من الامريكان لعمل الشركة في العراق وبمحدودية “. وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في وقت سابق، عن توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنز لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وحركة الرياح، وإنشاء محطات تحويل في عموم مناطق العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *