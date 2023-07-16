ائتلاف المالكي:إتفاق سياسي لتغيير مفوضية الانتخابات لتحقيق”نزاهة الانتخابات” المقبلة!!

ائتلاف المالكي:إتفاق سياسي لتغيير مفوضية الانتخابات لتحقيق”نزاهة الانتخابات” المقبلة!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن دولة القانون جاسم العلوي ،الاحد،، ان “عمل المفوضية العليا للانتخابات في الوقت السابق وإدخال البلاد في أزمة سياسية آثار شكوك بعملها وأطال عليها الاتهامات بالانتماء إلى جهات سياسية معينة على حساب جهات أخرى”. وأضاف إن “هناك توجه في الاطار التنسيقي وداخل ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام بتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية َ قبل إجراء موعد انتخابات مجالس المحافظات”. وبين العلوي، أن “من خلال هذا التغيير يمكن أن نضمن انتخابات نزيهة وعدم الدخول في أزمة وتعطيل العملية السياسية كما حدث بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة”.

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