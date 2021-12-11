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- شبكة اخبار العراق
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فرنسا تشيد بقدرة الجيش العراقي في القضاء على الإرهاب الداعشي والميليشياوي
ائتلاف المالكي:إتفاق مع تحالف الخنجر وبعض المستقلين لتشكيل الكتلة الأكبر
الإطار التنسيقي يعلن عن اجتماع مرتقب مع بعض الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة
سياسي كردي: شعب الإقليم سيثور قريباً ضد حكومة مسرور الفاسدة
تحالف الحلبوسي:رئاسة البرلمان لن تخرج من “حصتنا”
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الموارد المائية:سنستخدم خزين السدود لسد شحة المياه
ائتلاف المالكي:الكويت ما زالت تعاقب الشعب العراقي وتسرق ثرواته بالتعاون مع مسؤولين متنفذين
نفط البصرة تتعاقد مع شركة (بوس كالس) الهولندية لرفع الطاقة الإنتاجية
تقرير:أكثر من (77) مليون برميل نفط صادرات الإقليم خلال الـ(6) الأشهر الماضية
نائب سابق يطالب حكومة الكاظمي بالكشف عن مشروع “داري”
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الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
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تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
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- اذاعة INN