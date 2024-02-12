ائتلاف المالكي:إخراج القوات الأمريكية من العراق بقرار حكومي

ائتلاف المالكي:إخراج القوات الأمريكية من العراق بقرار حكومي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، حق الحكومة العراقية تقديم طلب رسمي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اخراج القوات الأمريكية من البلاد.وقال عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي في حديث صحفي، إن “اخراج القوات الامريكية من العراق لا يقع على عاتق القوى الشيعية الحشدوية الإطارية فحسب، انما يتطلب موقفا وطنيا من جميع القوى السياسية، والحضور الى جلسات البرلمان والضغط على الحكومة لإخراج القوات الامريكية من العراق”.ولفت الى ان “وجود القوات الامريكية في العراق مرتبط بقرار سياسي للإدارة الامريكية ما يتطلب من الحكومة البحث في هذا الشأن”.واكد “امكانية تقديم العراق طلبا رسميا الى الأمم المتحدة لاخراج القوات الامريكية من العراق بعد اِنتِفاء الحاجة لوجودها في البلاد”.

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