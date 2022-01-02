ائتلاف المالكي:إذا لم يتفق الصدر مع الإطار التنسيقي سنشكل الكتلة الأكبر

ائتلاف المالكي:إذا لم يتفق الصدر مع الإطار التنسيقي سنشكل الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاحد , عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماع قادة الاطار التنسيقي الذي عقد الخميس الماضي بمنزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مؤكدة أن الاجتماع خرج بقرار موحد وهو عدم الذهاب للبرلمان بشكل منفصل دون التيار الصدري.وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان ” اجتماع قادة الاطار التنسيقي بمنزل عمار الحكيم الذي عقد الخميس الماضي شهد استعراض مجريات لقاء وفد الاطار مع زعيم التيار الصدري في الحنانة وبعد ذلك اتخذ المجتمعون قرارا استراتجيا موحدا”.وأضافت ان ” القرار الذي تم اتخاذه استمرار الحوار مع زعيم التيار الصدري وعدم الذهاب للبرلمان بشكل منفصل دون التيار” , مبينة انه ” في حال عدم حصول اتفاق مع التيار الصدري فان الاطار سيذهب للبرلمان بأكثر من 90 نائب ككتلة اكبر وفق المادة 76 من الدستور وهذا العدد متوفر حاليا”.ورجحت نصيف أن “المفاوضات بين الاطار والتيار ستفضي الى عقد اتفاق وذلك بوجود اتفاق مسبق من قبل القوى السنية والكردية بعدم التحالف مع أي جهه سياسية شيعية منفردة الا مع البيت الشيعي الموحد ” . 

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