ائتلاف المالكي:إزاحة الحلبوسي من منصبه قريبة جداً

ائتلاف المالكي:إزاحة الحلبوسي من منصبه قريبة جداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الاثنين، ان الإعلان الرسمي عن تشكيل تحالف الانبار الموحد سيعجل بإزاحة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.وقال جعفر في حديث  صحفي، إن “تشكيل تحالف الانبار الموحد من اكبر الصفعات التي وجهت للحلبوسي لتضييق مساحته وسطوته بمحافظة الانبار”، لافتا الى ان “التحالف الجديد سيزيح الحلبوسي من منصبه لما يمتلكه من قيادات مؤثرة ولها تاريخ بالمحافظة”.وأضاف، ان “تشكيل تحالف الانبار الموحد الذي ضم قيادات بارزة بمحافظة الانبار التي تتمتع بتاريخ سياسي وثقل عشائري وتمتلك تأثيرا على الجمهور الانباري ستستلم زمام الأمور بالمحافظة بعد ان هيمن عليها حزب الحلبوسي خلال الفترة الأخيرة”.وأشار جعفر الى، ان ” تشكيل تحالف الانبار الموحد سيدفع بالتأكيد بقية المحافظات السنية كالموصل وديالى وصلاح الدين الى تشكيل تحالفات مناطقية تقودها قيادات من نفس المحافظة بعد استياء من القيادات الانبارية التي لم تقدم لمحافظاتهم أي دعم”.ولفت الى، ان ” تشكيل تحالف الانبار حول الصراع السني الى صراع مناطقي وهذا ما سيضعف قوة القرار السني مستقبلا”.وتجمع القوى السياسية على انتهاء عصر الحلبوسي الذي ساد فيها الانبار وهيمن على مقدرات المحافظات المحررة بعد الإعلان عن جملة من التحركات السنية في الانبار وديالى، سيما مع الكشف عن فضيحة بيع قطع الأراضي في ناحية الوفاء عبر شقيقه مثنى الحلبوسي الى المواطنين ومن ثم التوجه الى بغداد لاثارة ازمة البوعيثة ومحاولة سرقة أراضي المواطنين فيها.

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