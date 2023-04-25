ائتلاف المالكي:إطلاق سراح اللواء (ضياء الموسوي)وإعادته للعمل في دائرته

ائتلاف المالكي:إطلاق سراح اللواء (ضياء الموسوي)وإعادته للعمل في دائرته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  كشف القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، عن تفاصيل إطلاق اللواء ضياء الموسوي المدير العام في جهاز المخابرات المتورط بقضية اكبر شركة لتهريب النفط في تاريخ العراق، مبينا ان اطلاق الموسوي جرى بذات طريقة تسوية ملف المتهم ،وقال جعفر في تصريح صحفي، ان ” اطلاق سراح المتهم بقضية سرقة القرن ضياء الموسوي تمت بعد ان سلم نفسه للقضاء بشكل طوعي “. وأضاف ان ” عملية إطلاق سراح الموسوي تمت بذات الطريقة التي اطلق فيها سراح المتهم نور زهير حيث تم ارجاع جزء من الأموال وسيتم إعادة جميع الاموال “. وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قد اصدر في وقت سابق قرار توضيحاً حول ما أثير بشأن بإطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية بكفالة مالية.

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