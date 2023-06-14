ائتلاف المالكي:إقالة الحلبوسي قريباً

ائتلاف المالكي:إقالة الحلبوسي قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  القيادي في ائتلاف المالكي سعد المطلبي، الأربعاء، قرب الإعلان عن تغييرات سياسية وحكومية شاملة في مقدمتها اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان ” الحكومة والقوى السياسية وبعد إقرار الموازنة الاتحادية ستشرع باجراء تغييرات على الخارطة السياسية والحكومية “.وأضاف ان ” أولى بوادر التغيير على الخارطة السياسية اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه ضمن إرادة سنية وشيعية وكردية لعدم قناعتهم بعمله التشريعي “. وكان القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد دحام، قد أكد، تزايد الرفض السياسي لبقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بمنصبه، مبينا ان اقالة الحلبوسي باتت حتمية قبل اجراء الانتخابات المحلية.

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