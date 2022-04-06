ائتلاف المالكي:إقصاء الإطار من قبل التحالف الثلاثي بسبب علاقاته” الجيدة” مع إيران

ائتلاف المالكي:إقصاء الإطار من قبل التحالف الثلاثي بسبب علاقاته” الجيدة” مع إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات كسار، الأربعاء، التحالف الثلاثي بمحاولة الاستحواذ على جميع المناصب الحكومية.وقال كسار في تصريح  صحفي، إن “سبب الانسداد السياسي هو محاولة التحالف الثلاثي السيطرة والاستحواذ على جميع المناصب الحكومية وتحديدًا التيار الصدري والحزب الديمقراطي على اعتبار ان المكون السني حسم امره بتعيين رئيس مجلس النواب”.وأضاف، أن “اي كتلة او حزب لديها علاقات جيدة مع ايران يتم اقصائها، وهذا ما يحصل مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني”.وتابع كسار، أن “هدف التحالف الثلاثي فقط الحصول على المناصب دون الاخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة واستقرار البلاد”.

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