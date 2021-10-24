ائتلاف المالكي:إنضمام الحلبوسي والخنجر الى تحالف “الإطار التنسيقي”

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر, الاحد, عن حضور تحالفي تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وعزم برئاسة خميس الخنجر الى اجتماع الاطار التنسيقي الذي سيعقد في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم, فيما أكد ان الكرد سيحضرون الاجتماع ايضا.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “المكونين السني والكردي استجابا لدعوة الحضور الى اجتماع الاطار التنسيقي الذي سيعقد في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم” .واضاف ان “الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم سيناقش امرين الأول مناقشة مخرجات الانتخابات والضغط على المفوضية وهيئتها القضائية الى فتح جميع صناديق الاقتراع المطعون بها دون انتقاء عدد بسيط , فضلا عن مناقشة إمكانية ان تكون الحكومة المقبلة حكومة توافقية”.من جانب اخر كشف جعفر عن “حصول اتفاق بين كتلتي عزم وتقدم بالحضور الى الاجتماع الذي دعا اليه المالكي ككتلة تمثل المكون السني وكذلك المكون الكردي”، مؤكدا “عدم حضور أي ممثل عن التيار الصدري للاجتماع ” .