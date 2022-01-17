ائتلاف المالكي:إنضمام كيانات سياسية للإطار

ائتلاف المالكي:إنضمام كيانات سياسية للإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى ائتلاف دولة القانون فيصل النائلي ، الاثنين ، وجود اي انسحاب داخل الإطار التنسيقي، فيما كشف عن قرب انضمام كيانات جديدة الى الاطار.وقال النائلي في تصريح  صحفي، إن “الإطار التنسيقي متماسك وكل ما يشاع هي محاولات لتشتيت الإطار غير صحيحة”، مؤكدا أن “الاطار التنسيقي متماسك ولا صحة لانسحاب العامري”.وأضاف، أن “الجميع أكدوا التزامهم بالخط العام للاطار من منطلق الاتفاقات التي جمعت بين أطرافه من اجل بناء الدولة”، مشيرا الى أن “تماسك قوى الإطار من شأنه أن يحافظ على وحدته”.من جانب آخر كشف النائلي عن ان “الأيام القادمة ستشهد انضمام كيانات جديدة للاطار”.وكانت النائبة عن الاطار التنسيقي ليلى التميمي كشفت، اليوم الاثنين، عن توصل الاطار الى تفاهمات مع المكونين السني والكردي بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، فيما أكدت استمرار المباحثات مع الكتلة الصدرية. 

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