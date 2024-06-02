ائتلاف المالكي:إنهاء عمل بعثة (يونامي) ليس إنجازاً حكوميا والسوداني غير صادق بإخراج القوات الأمريكية من العراق

ائتلاف المالكي:إنهاء عمل بعثة (يونامي) ليس إنجازاً حكوميا والسوداني غير صادق بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي ،الاحد، ان بعثة يونامي هي من طلبت الخروج من العراق قبل ستة أشهر والانجاز الحكومي يكمن في إخراج القوات الامريكية من العراق. وقال اللامي في تصريح صحفي ، إن ” اعتبار إنهاء بعثة يونامي في العراق انجازاً حكومياً غير صحيح كون البعثة طلبت الخروج قبل ستة أشهر”، مشيراً الى ان مطالب الشعب والأحزاب السياسية اخراج القوات الامريكية لا بعثة يونامي”. وتابع ان “مساعي الحكومة لإخراج القوات الامريكية من العراق غير حقيقية وتفتقد للمصداقية”، لافتاً الى ان “الحكومة العراقية لم تقدم طلباً للأمريكان بشأن اخراج قواتها من العراق، فضلا على انها لم تناقش ذلك خلا زيارة الوفد الأمني وزيارة السوداني لواشنطن”. وأتم اللامي حديثة: ان “اعلان حالة الطوارئ في العراق من قبل بايدن يدل على إبقاء الهيمنة الأمريكية على جميع مفاصل الدولة الاقتصادية والسياسية والعسكرية”، منوهاً إلى ان “الدليل على عدم عمل اللجان والحكومة العراقية في هذا الملف هو حالة إعلان الطوارئ.

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