ائتلاف المالكي:ائتلافنا الفائز الأول في الانتخابات القادمة بزعامة المالكي!!!!!!!!!!!!!!!!!

ائتلاف المالكي:ائتلافنا الفائز الأول في الانتخابات القادمة بزعامة المالكي!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، رسول ابو حسنة، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، إن الحديث عن تضرر دولة القانون من تقسيم الدوائر الانتخابية في القانون الجديد غير دقيق، فيما أشار إلى أن الائتلاف الذي يترأسه نوري المالكي ما يزال في الصدارة.وذكر ابو حسنة، في حديث صحفي، أن “الحديث عن انتهاء دور الزعامات السياسية، وان دولة القانون ستكون أكثر المتضررين في التقسيم الجديد لقانون الانتخابات، كلام غير دقيق، وهو قراءة مستعجلة للوضع العام”.وأضاف، أن “كل طرف سياسي يحاول أن يبرر أو يعطي تحليلات مغلوطة”، مبيناً أنه “وفق القانون الجديد، لا اعتقد أن أحدا يضمن حصوله على المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لأن الوجوه التي ستطرح ربما ستكون جديدة”.وبين القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن “الأحزاب تعرف كيف تتصرف مع الجماهير حسب خبرتها وموقعها وتأثيرها، إلى انه وراء كل حزب عشيرة وقاعدة جماهيرية كبيرة، والاحزاب الجديدة لا تمتلك تلك الخبرة”.ومؤخرا، صوّت ‏‎مجلس النواب على مقترح باعتبار توزيع عدد الدوائر الانتخابية في ‏كل محافظة مساويا لعدد المقاعد المخصصة لحصص النساء في ‏المحافظة.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت في الأول من آب الماضي استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران المقبل بـ4 شروط، وهي إنجاز قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية وتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير الرقابة الأممية.

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