ائتلاف المالكي:اجتماع “الحنانة” يوم أمس كان البحث عن “المصالح”

ائتلاف المالكي:اجتماع “الحنانة” يوم أمس كان البحث عن “المصالح”
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بغدداد/ شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي، الثلاثاء، أن زيارة القيادات السياسية الى الحنانة في النجف الاشرف تندرج ضمن البحث عن المصالح، فيما أشار الى ان فترة التوافقات حرجة للكتل السياسية.وقال الغزالي في حوار متلفز، إن “فترة التوافقات حرجة جداً للكتل السياسية، ولذلك ما زالت مسيرة التوافقات غير واضحة المعالم حتى الآن”.وأضاف الغزالي، أن “زيارة الحنانة من قبل قادة الكتل السياسية هي للبحث عن المصالح ولها أهمية كبيرة في العملية السياسية”.

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