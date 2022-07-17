ائتلاف المالكي:اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بتصويت النواب الشيعة

ائتلاف المالكي:اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بتصويت النواب الشيعة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، الاحد، عن مشاركة جميع النواب عن المكون الشيعي بضمنهم النواب المستقلين في جلسة اختيار رئيس الوزراء المقبل، مبينا ان قادة الاطار لم يرشحوا انفسهم لرئاسة الحكومة.وقال النوري في حوار متلفز ، ان “قادة الإطار التنسيقي لم يطرحوا انفسهم كمرشحين لرئاسة الوزراء رغم التصريحات الاعلامية”.واضاف “اننا نرجح اتفاق القوى الكردية لحسم مرشح رئيس الجمهورية قبل جلسة البرلمان بعد وجود بوادر انفراجة في الازمة بين الاحزاب الكردية”.وأوضح النوري، ان “نواب المكون الشيعي سيختارون مرشح رئيس الوزراء في اجتماع الاطار وسيحسم مرشح رئيس الوزراء خلال 48 ساعة المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *