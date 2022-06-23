ائتلاف المالكي:اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بانتخاب داخل الإطار

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الموارد المائية:قطع المياه عن العراق من قبل تركيا وإيران مرفوض
النزاهة النيابية:مشروع الأحزمة الخضراء تحول إلى مجمعات سكنية ومحطات وقود
التميمي :تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ قرار تثبيت المتعاقدين
المالية النيابية:الفساد في قانون الأمن الغذائي يكمن في التوزيع المالي
الصين تجدد تأكيدها على دعم العراق وتطويره
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العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
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