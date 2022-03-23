ائتلاف المالكي:ارتفاع مقاعد الثلث المعطل إلى 135 مقعداً

ائتلاف المالكي:ارتفاع مقاعد الثلث المعطل إلى 135 مقعداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن دولة القانون محمد الزيادي، الأربعاء، عن ارتفاع مقاعد الثلث الضامن إلى 135 مقعدا، مؤكدا أن حضور الإطار جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مرهون بتحديد الكتلة الأكبر بشكل واضح.وقال الزيادي في تصريح  صحفي، إن “الإطار التنسيقي رفض تمرير مرشح رئاسة الوزراء من قبل الفضاء الوطني وان يكون تمريره من خلال التيار والاطار ككتلة شيعية اكبر داخل مجلس النواب”.واضاف ان “الإطار التنسيقي يمثل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب ولا يمكن اختزال مرشح رئاسة الوزراء من قبل الفضاء الوطني”.وأشار الزيادي إلى أن “مقاعد الإطار ارتفعت إلى 135 مقعدا داخل مجلس النواب لكتلة الأكبر”، موضحا أن “انعقاد الجلسة القادمة واختيار رئيس الجمهورية يعتمد على تواجد الثلثين داخل قبة البرلمان وبخلافه لن تعقد أي جلسة”.

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