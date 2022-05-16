ائتلاف المالكي:استمرار تعنت التحالف الثلاثي ستبقى الأزمة السياسية قائمة

ائتلاف المالكي:استمرار تعنت التحالف الثلاثي ستبقى الأزمة السياسية قائمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الاثنين، تخندق التحالف الثلاثي وعدم التحاقه بمبادرة الإطار الشيعي سيسبب استمرار أزمة الانسداد السياسي، فيما طالب النواب المستقلين بالتخلي عن موقف الحيادية والانضمام إلى مبادرة التنسيقي وتقديم مرشحهم لرئاسة الوزراء.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “استمرار حيادية المستقلين دون انضمامهم إلى مبادرة الإطار التنسيقي ستزيد من تعقيد المشهد ومزيد من حالة الانسداد السياسي والاستمرار فيه”، مؤكدًا أن “المستقلين لا ينبغي أن يكونوا في الحياد، بل عليهم المضي مع رؤية الإطار، باعتبار مبادرة التنسيقي الخيار الأنسب لمعالجة الأزمة الراهنة”.وأضاف، أن “تخندق التحالف الثلاثي في هذا الحد، واستمراره في التعنت والابتعاد عن مبادرات الإطار الشيعي الوطنية، وليس لديه ما يكفيه لتشكيل الحكومة الجديدة، سيسبب في استمرار الانسداد السياسي ويصعب من مشهد العملية السياسية”.وطالب النائب عن دولة القانون، النواب المستقلين” الذين لم تستبعدهم مبادرة الإطار بتقديم مرشحهم لمنصب رئاسة الوزراء حسب الشروط المعلن عنها وأن يكون مقبول وكفؤ ومهني”، لافتًا إلى أن “الشعب العراقي يعول كثيراً على قدرة الإطار والنواب المستقلين في تشكيل حكومة وطنية قوية، تخدم تطلعاتهم وحاجاتهم المشروعة”.

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