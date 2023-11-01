ائتلاف المالكي:ندعم وبقوة استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا

ائتلاف المالكي:ندعم وبقوة استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد القيادي في ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، اليوم الاربعاء، استهداف القواعد الامريكية من قبل المقاومة الإسلامية العراقية هو مشروع مستمر للدفاع عن أراضي العراق، فيما اكد ان المقاومة العراقية تتضامن مع الشعب الفلسطيني بالعدة والعدد ضد الاحتلال الصهيوني. وقال السكيني في حديث  صحفي، إن “كفاح المقاومة الفلسطينية ضد جرائم إسرائيل يستحق تضامن جميع البلدان العربية والعالمية التي تلتزم الصمت الان”، مشيرا الى ان “جميع الكتل السياسية تساند موقف الحكومة ضد الكيان الصهيوني الغاصب”. وتابع، ان “مواقف المقاومة الإسلامية باستهداف القواعد العسكرية في العراق وسوريا ما هو الا مساندة علنية للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب”، لافتا الى ان “المقاومة العراقية تتضامن مع الشعب الفلسطيني بالعدة والعدد ضد الاحتلال الصهيوني”. واتم السكيني حديثه، قائلاً: ان “المقاومة العراقية لن تتوجه الى التفاوض مع المحتل بل اتجهت الى القصف المستمر على القواعد العسكرية الامريكية في العراق وسوريا”، مؤكدا ان “استهداف القواعد الامريكية من المقاومة الإسلامية العراقية هو موقف للدفاع عن أراضي العراق”. 

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