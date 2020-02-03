ائتلاف المالكي:اعتراضنا على علاوي لأنه جاء خلافا لتوجيهات المرجعية

ائتلاف المالكي:اعتراضنا على علاوي لأنه جاء خلافا لتوجيهات المرجعية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عزت ائتلاف دولة القانون, الاثنين, سبب تحفظه على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى سببين, مؤكدة أنها ستراقب إجراءات علاوي في اختيار كابينته الوزارية دون تدخل مباشر .وقالت عضو الائتلاف عالية نصيف في تصريح صحفي، إن “ائتلاف دولة القانون ليست لديه أية مؤاخذات على شخص علاوي ولم تسجل عليه أي سلبية , الا انها لاتريد ان يتكرر الخطأ السابق عند تكليف عبد المهدي المخالف للدستور”.وأضافت ان “تحفظ دولة القانون لتاييد محمد توفيق علاوي كان امتثالا للمرجعية الدينية الرشيدة التي أعطت مواصفات رئيس الحكومة الجديد بان لايكون شخصية جدلية ومشاركة بالحكومات السابقة , والسبب الثاني وهو دستوري لأن اختيار علاوي لم يكن دستوريا ومرشحا من الكتلة الأكبر”.وكان النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي أكد في تصريح سابق ، أن البرلمان على اتم الاستعداد لعقد جلسة استثنائية للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لافتا الى ان البرلمان سيصوت على الكابينة حتى وان تم اختيار 50% منه.

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