ائتلاف المالكي:الأحد المقبل موعد منح الثقة لحكومتنا الإطارية

ائتلاف المالكي:الأحد المقبل موعد منح الثقة لحكومتنا الإطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عزم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني التوجه الى مجلس النواب يوم الاحد المقبل للحصول على الثقة، مبينا ان السوداني انجز 14 وزارة لغاية الان. وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني حاول تجنب تظاهرات تشرين ولم يحدد الجلسة خلال الأيام الماضية بالتزامن مع دعوات للخروج باحتجاجات”. واضاف جعفر، ان “السوداني حسم 14 وزارة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة ومن ثم التصويت عليها داخل البرلمان لمنح الحكومة الثقة”. واشار الى ان “الاحد المقبل سيكون موعدا لجلسة مجلس النواب وبعد التصويت على 14 وزارة سيتم اكمالها بشكل مريح خلال الاسبوع المقبل”.

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