ائتلاف المالكي:الأحزاب الكردية ستتحالف معنا

ائتلاف المالكي:الأحزاب الكردية ستتحالف معنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوري ، الأحد ، عن نتائج زيارة وفد الإطار إلى كردستان وطبيعة الحوارات التي أجريت.وقال النوري، في تصريح  صحفي، أن “زيارة المالكي إلى كردستان لم تكن بشأن التأكد من دعم الكرد لترشيحه إلى رئاسة جديدة”، لافتا إلى أن “موضوعة رئاسة الحكومة لم تطرح للنقاش حتى اللحظة”.واضاف، أن “جميع المحادثات التي تمت بين وفد الإطار والأطراف الكردية كانت للاتفاق على آلية لمعالجة نتائج الانتخابات وطريقة استيعاب ما ستنتج عنها في المستقبل”.وأشار إلى أنه “بعد مصادقة القضاء على النتائج ستكون لنا جولة جديدة حول التحالفات مع الكرد والسنة للشروع في تشكيل الحكومة الجديدة”.وذكرت مصادر كردية ، أن “زيارة المالكي لكردستان تأتي لكسب تأييدهم له لرئاسة الحكومة الجديدة بعد ضمان الصف السني”.

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