ائتلاف المالكي:الأزمة السياسية ستؤدي إلى حدوث فوضى عارمة في البلاد

ائتلاف المالكي:الأزمة السياسية ستؤدي إلى حدوث فوضى عارمة في البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، الاثنين، من حدوث فوضى عارمة لاستمرار أزمة الانسداد السياسي نتيجة عناد وتمسك بعض الأطراف والكتل بمواقفها، فيما طالب أحزاب العملية السياسية بالتوجه إلى التوافق والخضوع لواقع العملية.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “استمرار العملية السياسية والشروع في اختيار رئاستي الجمهورية والوزراء لا يمكن حدوثه بدون الجلوس إلى طاولة الحوار والاتفاق”، مؤكداً أن “استمرار الخلافات بين الكتل والأحزاب المتواجدة داخل قبة البرلمان سيصعب تجاوز الأزمة السياسية”.وأضاف، أن “استمرار الخلافات وأزمة الانسداد السياسي سيرجع بنا إلى نفس النقطة والمتمثلة بالثلث المعطل والثلث الثائر، ولا يمكن للأخير المضي قدما بالعملية السياسية بدون الثلث المعطل”.وأوضح النائب عن دولة القانون أن “الدستور ضمن لكل الكتل السياسية الاحتفاظ بحقها في اختيار رئيس الجمهورية”، مبيناً أن “هذا الانسداد سيؤدي إلى خلق فوضى تضر بالمواطن وتحدد العملية السياسية”.ودعا الموسوي” الأحزاب والكتل السياسية بالتوجه نحو مبدأ التوافق والخضوع لواقع العملية السياسية، ومحاولة إنهاء الانسداد الحاصل في أقرب وقت، خدمة للشارع العراقي”.

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