ائتلاف المالكي:الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد الجلسة البرلمانية

ائتلاف المالكي:الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد الجلسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الأربعاء , عن توجهين بما يتعلق بآلية انتخاب رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس البرلمان الأول, مبينة ان الاتصالات والزيارات بين مختلف القوى السياسية  مازالت متواصلة لاجل انعقاد جلسة البرلمان باقرب وقت . وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان “هناك توجهين فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس البرلمان الأول”، مبينا أن “التوجه الأولى يرى ضرورة التصويت على النائب الأول لرئيس مجلس النواب خاصة وانه لا يتطلب نصاب الثلثين اما التوجه الثاني يرى بان يحسم المنصبين بسلة واحدة “. وأضافت ان ” زيارات واجتماعات مازالت متواصلة بين القوى السياسية وتوصلوا الى ضرورة انعقاد جلسة البرلمان خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي افقد شريعية البرلمان لعدم انعقاده”.ورجحت نصيف “انعقاد جلسة مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل” . 

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