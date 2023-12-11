ائتلاف المالكي:الأموال التي ترسلها بغداد إلى أربيل تذهب معظمها إلى جيب العائلة البارزانية

ائتلاف المالكي:الأموال التي ترسلها بغداد إلى أربيل تذهب معظمها إلى جيب العائلة البارزانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه القيادي بائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الاثنين، تساؤلا الى الحكومة الاتحادية بشأن إرسال القروض المالية الى كردستان، فيما بين أن هل الأموال ستصل جميعها الى الموظفين؟، أكد أن كردستان تتعامل بازدواجية مع بغداد.وقال المطلبي، في حديث  صحفي، إن “الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان، وحسب الاخبار الواردة من الإقليم، فإنها لن تصل جميعها الى الموظفين، ولن يتم توزيعها كرواتب”، معتبراً هذا الإجراء “مشكلة كبيرة”.وأضاف، أن “الكثير من الأموال أوقفت إرسالها الحكومة الاتحادية الى المحافظات الجنوبية”، متسائلاً: “ما المسوغ أو السند القانوني الذي اعتمدت عليه الحكومة الاتحادية لإرسال هذه الأموال الى إقليم كردستان؟”.وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن “هذا الملف لا يمكن تفسيره باي طريقة، الا اذا تعرضت الحكومة لضغط خارجي أو داخلي من أجل إرسال هذه الأموال”.وبين المطلبي، أن “حكومة كردستان تتعامل بازدواجية، ففي الوقت الذي ترفض مشاركة الحكومة الاتحادية فرحة النصر، الا أن تطالب بقروض مالية من بغداد”، لافتاً الى أن “الجانب الأخلاقي يفرض على أربيل، مشاركة هذا اليوم مع بقية أطياف الشعب العراقي”.ويوم امس، أعلنت وزارة المالية بالحكومة الاتحادية، إرسال قرض مالي بقيمة 700 مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان؛ لتغطية رواتب الموظفين.

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