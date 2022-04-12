ائتلاف المالكي:الأيام القادمة ستشهد إنفراجاً سياسياً

ائتلاف المالكي:الأيام القادمة ستشهد إنفراجاً سياسياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي ، الثلاثاء ، أن المرحلة المقبلة ستشهد الخروج من الأزمة السياسية وإنهاء حالة الانقسام والاتفاق على منصب رئيسي الجمهورية والوزراء .وقال الغزالي في تصريح  صحفي، إن “مبادرة الإطار التنسيقي تهدف للخروج من حالة الانسداد السياسي في البلاد”، مبينا أن “انفراجة قريبة تلوح بالافق خلال الأيام القليلة القادمة”.وأضاف أن “المرحلة المقبلة ستشهد إنهاء حالة الانقسام السياسي بعد مرثون طويلا من الشد وجذب بين القوى السياسية”.وأشار الغزالي إلى أن “البلاد تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية يتطلب من الجميع الجلوس على طاولة التفاوض وانهاء حالة الانسداد السياسي للمضي بتشريع قانون الموازنة العامة”.ولفت الغزالي الى ان “الاطار التنسيقي فتح قنوات جديدة للتحاور مع بقية القوى السياسية للاسراع بحسم منصب رئيسي الجمهورية والوزراء”.

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